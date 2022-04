Bei dem 3.500. Kundenkontaktpunkt handelt sich dabei um eine neue DHL-Packstation in Frechen bei Köln (Hubert-Prott-Straße 117). Kunden können somit die Post- und Paketdienstleistungen der Deutsche Post DHL an immer mehr Rewe-Standorten in ganz Deutschland nutzen – in Form einer DHL-Packstation, einer Partner-Filiale oder eines DHL Paketshops. Mit ihrer umfangreichen Kooperation stärken beide Unternehmen zudem die postalische Versorgung auch im ländlichen Raum.

„Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, den Einkauf im Supermarkt, Discounter oder Baumarkt durch zusätzliche Angebote noch attraktiver zu gestalten“, so Philipp Schachten, Referent des Vorstandsvorsitzenden der Rewe Group. „Der Fokus liegt dabei auf Angeboten, die den Kunden den Alltag erleichtern. Paketdienstleistungen an unseren Standorten haben den Vorteil, dass die Kunden den Paketempfang und -versand mit dem Einkauf in den Märkten der Rewe Group verbinden können. Wir sehen, dass die Kundenakzeptanz sehr gut ist. Daher werden wir die Anzahl der Märkte mit diesem Service weiter erhöhen.“

Durch den zunehmenden Onlinehandel ist die Zahl der in Deutschland versendeten Pakete in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Rewe Group begleitet diese Entwicklung seit 1995 und bietet ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Päckchen und Pakete bequem beim täglichen Einkauf bei Rewe, Nahkauf, Penny oder beim Toom Baumarkt abzuholen oder aufzugeben. Bezogen auf die Gesamtzahl an DHL Packstationen, DHL Paketshops und Partner-Filialen ist die Rewe Group der größte Kooperationspartner der Deutsche Post DHL Group.

Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs im Post- und Paketbereich der Deutsche Post DHL Group, erklärt: „Die Zusammenarbeit mit der Rewe Group ermöglicht uns, unsere Post- und Paketdienstleistungen an Standorten anzubieten, die für unsere Kunden gut erreichbar und sehr attraktiv sind. Das gilt sowohl für den städtischen als auch für den ländlichen Raum. Insbesondere unser Packstation-Service wird bei unseren Kunden immer beliebter, da Pakete dort flexibel, ohne Wartezeiten und kontaktlos abgeholt und versendet werden können.“