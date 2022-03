Die Filiale in Leipzig wird direkt in der Innenstadt im so genannten Zeppelinhaus liegen. Das denkmalgeschützte Gebäude befindet sich in der Leipziger Innenstadt, wurde 1911/12 als Geschäftshaus errichtet und in der 1990er Jahren kernsaniert. „Damit haben wir einen attraktiven Standort für ein vielfältiges Biopublikum gefunden“, betont Nicole Korset-Ristic, Vorständin Verkauf und Immobilien der Bio Company. „In Leipzig können wir auch unser Regionalitätsprinzip erfolgreich umsetzen.“ Der Bio-Supermarkt zeichnet sich nach eigenen Angaben durch einen hohen Anteil regionaler Produkte aus.

Der Bio-Supermarkt-Filialist führt derzeit 63 Märkte. Der Schwerpunkt befindet sich im Raum Berlin/ Brandenburg mit 55 Filialen. Daneben gibt es fünf Märkte in Hamburg sowie drei in Dresden.