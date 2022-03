Drogerie Rossmann baut Filialnetz weiter aus

Der Drogeriekonzern Rossmann will in diesem Jahr neben neuen Filialen in Deutschland sein Auslandsgeschäft auch in Südeuropa ausbauen und künftig das Recycling von Verpackungen verstärken. Geschäftsführer Raoul Roßmann sagte, man plane etwa in Spanien mehr Zweigstellen - bisher gibt es in dem Land nur fünf.