„Wir freuen uns sehr, mit Sauerland Getränke nun Partner der Team Beverage Verbundgruppe zu sein", erklärt Geschäftsführer Peter Georg Meyer in einer Pressemeldung. „Wir wollen von den Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung und Absatzunterstützung profitieren und natürlich von verbesserten Einkaufskonditionen. Die Team Beverage Eigenmarke Ambée Professional vermarkten wir bereits, auch Gastivo nutzen wir als Onlinemarktplatz. Die Partnerschaft ist für uns strategisch sinnvoll.“

Markus Thoben, Geschäftsführer Großhandel und Gastronomie bei Team Beverage: „Mit Sauerland Getränke arbeiten wir auf diversen Feldern bereits seit einigen Jahren erfolgreich zusammen. Wir freuen uns, dass wir diesen starken Gastronomiespezialisten in der Region Südwestfalen nunmehr auch als Vermarktungspartner für unseren Verbund gewinnen konnten.“

Sauerland Getränke mit Sitz in Brilon-Altenbüren ist seit 2009 einer der führenden Getränkefachgroßhändler in Südwestfalen. Beliefert werden rund 400 Gastronomie-Objekte und jährlich mehr als 1.000 Veranstaltungen in den Regionen Winterberg, Meschede, Brilon, Möhnetal, Warstein, Erwitte, Lippstadt und Soest. Dafür stehen zwölf Auslieferungsfahrzeuge sowie etwa 50 Veranstaltungsfahrzeuge und -container bereit. Das Sortiment umfasst über 1.400 Artikel. Am Unternehmensstandort in Brilon-Altenbüren beschäftigt das Unternehmen 22 Mitarbeitende.