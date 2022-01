Tierwohl Aldi führt Haltungswechsel bei Milch fort

Bis spätestens 2030 bietet Aldi in Deutschland nur noch Trinkmilch aus den Haltungsformen 3 und 4 an. Das kündigte der Discounter heute an. Der Edeka-Verbund und Lidl hatten ebenfalls in dieser Woche den Haltungswechsel im Mopro-Kühlregal angekündigt.