Zusätzlich plant Wuplo nach eigener Angabe, mithilfe der neuen Finanzsprite in Berlin profitabel zu werden und das Produktportfolio sowie die Lieferantenbeziehungen auszubauen. Der Fundraising-Aufgabe soll sich Manuel Effenberg widmen, der als Investor und ehemaliger CEO über langjährige Erfahrungen in der Unternehmensfinanzierung verfügt. Zuvor tätigte er über Hasso PLattner Ventures und beim HPI Seed bereits eigene Investments in Start-ups.

„Mit Wuplo starte ich in einem Unternehmen, dass sich gerade in der heißen Phase der Skalierung des eigenen Geschäftsmodells befindet. Es ist extrem viel positive Energie und Aufbruchstimmung in der Luft“, sagt Effenberg. „Mit unserem ambitionierten und diversen Team sowie den bereits gesammelten Erfahrungen im Aufbau der Infrastruktur bringen wir alles mit, was es braucht, um aus dem jungen, schnell wachsenden Start-up ein Scale-up mit großem Potenzial zu machen.“