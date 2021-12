Die Drogeriekette dm betreibt ab dem morgigen Mittwoch (15.12.) erneut Corona-Schnelltest-Zentren nahe der dm-Märkte. Zum Start eröffnen acht Testzentren in Containern. Auch ein Impfangebot ist in Planung.

Die ersten Test-Standorte eröffnen in Rheinland-Pfalz und in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Testzentren, auch integriert in dm-Märkte, sind geplant. „Wir wollen mit der Wiederaufnahme der Testzentren erneut einen Beitrag leisten, um die pandemiebedingten Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verringern. Mit mehr als 500 dm Corona-Schnelltest-Zentren konnten wir während der dritten Welle bereits zu mehr Lebensqualität für alle beigetragen,“ erklärt Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg bot dm bereits Anfang März dieses Jahres Bürgern in Corona-Schnelltest-Zentren bei dm-Märkten kostenfreie Corona-Antigen-Schnelltests an. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation möchte dm das Angebot nun um das Impfen ergänzen. So soll am kommenden Samstag (18.12.) in Karlsruhe ein Probelauf für Booster-Impfungen stattfinden.