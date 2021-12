Online-Lieferdienst Getir startet in fünf weiteren Städten

Nur wenige Monate nach seinem Eintritt in den deutschen Markt baut der türkische Online-Lieferdienst für Lebensmittel Getir seine Präsenz aus. Nach dem Start in Berlin und Hamburg beginnt der Rollout am 3. Dezember in München, gefolgt von Köln, Nürnberg, Dortmund und Frankfurt.