Der Deal zwischen der Familie Schweitzer und Christiaan Rikkers fand bereits im Frühsommer statt, wurde aber erst jetzt bekannt gegeben.

Interstore | Schweitzer ist ein Ladenbauunternehmen mit Sitz in Naturns in Norditalien und 800 Mitarbeitern, die an Standorten auf der ganzen Welt Projekte entwickeln und umsetzen. JDV bietet die Umsetzung von Konzepten, Design und Architektur für internationale Marken sowie für innovative Lokalmatadore an. In Studios in Maarssen, Moskau und München sind insgesamt rund 30 Einzelhandelsdesigner und Architekten mit der Bearbeitung internationaler Projekte beschäftigt.

Auf operativer Ebene wird JDV neben der Retail Design Agentur Interstore und der Strategieberatung Retail Intelligence, die beide zur Schweitzer-Gruppe gehören, tätig sein.