Die Fruit Logistica, die Fachmesse für den globalen Fruchthandel, setzt auf ein 2G-Konzept. Messebesucher sollen vollständig geimpft oder genesen sein, teilten die Veranstalter mit. Die Fruit Logistica findet vom 9. bis 11. Februar als Präsenzmesse in Berlin statt.

Der Neustart von Präsenzmessen nach coronabedingter Pause ist gelungen und schon längst laufen auch die Vorbereitungen für die Fruit Logistica 2022, die vom 9. bis 11. Februar in Berlin stattfindet, auf Hochtouren. Mit Ausstellern aus über 80 Ländern in 25 Hallen wird die Fruit Logistica erneut die gesamte globale Wertschöpfungskette der Obst- und Gemüsebranche abbilden.

Anlässlich der aktuellen Verordnungslage erhalten bis auf Weiteres nur noch vollständig geimpfte oder genesene Teilnehmer Zugang zu Veranstaltungen. Konkret bedeutet dies, dass alle Teilnehmer auf dem Veranstaltungsgelände der Messe Berlin einen digitalen Nachweis über ihren Impf- oder Genesenenstatus erbringen müssen. Als geimpft gelten Personen, die vollständig mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurden. Dies sind aktuell Moderna (Spikevax), BionTech/Pfizer (Comirnaty), AstraZeneca (Vaxzevria) sowie Johnson & Johnson (Janssen). Impfbescheinigungen von außerhalb der EU müssen in zunächst in ein digitales EU-Impfzertifikat umgewandelt werden.

Derzeit lassen behördliche Auflagen die Teilnahme von Gästen, die mit einem anderen Vakzin geimpft sind, etwa Sputnik oder Sinovac, nicht zu. Die Zulassung beider Impfstoffe wurde im Frühjahr 2021 beantragt, so dass es hier noch zu Änderungen kommen könnte. Für Messebesucher und Aussteller gelten bei der Einreise nach Deutschland darüber hinaus erleichterte Bedingungen.