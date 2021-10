Der Nahrungsmittelriese befinde sich damit offenbar auf dem Rückzug, folgert das „Manager Magazin“. Als eine der großen Lebensmittelketten Deutschlands zähle Lidl zu den wichtigsten Vertriebskanälen für Vittel-Wasser hierzulande. Zu den Gründen und Hintergründen der Entscheidung wollte sich die Sprecherin zunächst nicht äußern. Von Lidl war zunächst ebenfalls keine Stellungnahme zu bekommen.

Hintergrund der Kritik an Nestlé ist die Art der Wassergewinnung in dem namensgebenden französischen Ort Vittel in den Vogesen. Medienberichten zufolge hat Nestlé die Erlaubnis der dortigen Behörden, jährlich bis zu eine Million Kubikmeter Wasser abzupumpen, das der Konzern dann in Flaschen abfüllt und europaweit verkauft. Anwohner und Naturschützer kritisieren laut „Manager Magazin“ jedoch, dass dadurch der Grundwasserspiegel in Vittel sinke - die Ortschaft trockne nach und nach aus. Darüber hinaus gab es zuletzt Berichte, wonach im Umfeld der Wassergewinnung in Vittel in der Natur unzählige alte und verrottete Vittel-Plastikflaschen gefunden wurden.