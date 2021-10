Das Unternehmen schrieb nach eigenen Angaben von Beginn an schwarze Zahlen und machte zuletzt einen siebenstelligen Umsatz. „Damit erweisen sich die im letzten Jahr getroffenen Entscheidungen, in größere Lagerflächen zu investieren und das dezentral arbeitende Team zu erweitern, als goldrichtig. Nur so lassen sich die Bestellungen zügig bearbeiten und auf den Weg bringen“, erklärt Utry.me-Mitgründer André Moll.

Utry.me bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, neue Produkte aus dem Lebensmittelbereich kennenzulernen. Wer sich registriert, hat anschließend die Möglichkeit, sich ein Paket mit unbepreisten Wunschprodukten zusammenzustellen. Wenn der Ladebalken voll ist, geht es zur Kasse. Pro Paket zahlt der Nutzer 24,90 Euro. Unter dem Hashtag #utryme können die Nutzer Feedback zu den Produkten geben.