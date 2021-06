Die Rewe Group hat heute ihren Online-Geschäftsbericht 2020 mit dem Titel „Bewegte Zeiten – Entschlossenes Handeln“ veröffentlicht (www.rewe-group-geschaeftsbericht.de). Mit der Integration der Lekkerland-Gruppe führte Rewe im vergangenen Jahr den neuen Unternehmensbereich „Convenience“ ein.

Aber auch die gute Ergebnissen der selbständigen Rewe-Kaufleute sind hauptursächlich für das deutliche Umsatzplus.

„(...) In unserem Geschäftsbericht lassen wir deshalb zuallererst unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Wort kommen – aus allen Bereichen unseres Unternehmens im In- und Ausland. Sie bringen auf den Punkt, was die Herausforderungen in diesen besonderen Zeiten waren und wie sie diese gemeistert haben“, schreibt Vorstandsvorsitzender Lionel Souque im Vorwort. Vor allem die Schilderung des Kaufmanns Heinz Schmitz aus Gangelt, wo die Pandemie in Deutschland ihren Anfang nahm, sei ein lebendiges Zeugnis dafür, wie Zuversicht und Mut, Solidarität und entschlossenes Handeln dazu beitragen können, gemeinsam diese Krise zu meistern, so Souque.