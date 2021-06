Mepal Neues Shop-in-Shop-System

Das niederländische Unternehmen Mepal hat unter der Federführung seines deutschen Verkaufsbüros ein neues Shop-in-Shop-System entwickelt. Der Prototyp wurde nun erstmalig in Deutschland im Wohn-Center Spilger in Obernburg am Main aufgebaut, freut sich Key Accounterin Martina Höss.