Im Ochsenhausener Familienunternehmen Utz Lebensmittel-Großhandel vollzieht sich ein Wechsel in der Geschäftsführung: Roswitha Utz-Parusel ist nun nur noch beratend für das Unternehmen tätig und hat den Generationenwechsel eingeläutet.

Utz Lebensmittel-Großhandel Matthias Utz in Geschäftsführung

Ihr Ehemann Rainer Utz ist seit 1977 im Unternehmen tätig und seit fast 30 Jahren alleiniger Gesellschafter. Mit dem Eintritt von Matthias Utz in die Geschäftsführung übernimmt dieser künftig die Verantwortung für Logistik, IT und Personal. Der Neffe von Rainer Utz trat 2013 im Rahmen seines Dualen BWL-Studiums ins Unternehmen ein. Nach zwei Jahren im Vertrieb wechselte er in den Personalbereich.