Und auch an den Fließbändern vieler Fabriken werde ganz selbstverständlich sonntags gearbeitet. Es sei höchste Zeit, die systematische Benachteiligung der Händler zu beenden und mindestens gelegentliche Öffnungen rechtssicher und regelmäßig zu ermöglichen. Kurzfristig sollten die Händler zum Ausgleich für die langen Lockdowns für den Rest des Jahres auch sonntags öffnen dürfen. In keinem anderen EU-Staat sei die Sonntagsöffnung derart beschränkt wie in Deutschland, so Genth. Kurzfristig sollte es nach der Pandemie allen Einzelhändlern offenstehen, zumindest die restlichen Sonntage in diesem Jahr ihre Türen für alle Kunden zu öffnen. Es sei eine Mär, argumentiert der Verband, dass die Beschäftigten sich gegen Sonntagsarbeit wehren. Die Erfahrungen vor Ort zeigten, dass sich aufgrund der gewonnenen Flexibilität und des zusätzlichen Entgelts für die Sonntagsarbeit in den allermeisten Fällen ausreichend Freiwillige finden.