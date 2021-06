Auf 16.980 Quadratmetern Fläche baut Picnic in Mühlheim an der Ruhr das vierte Fulfillment-Center. Es sei das bisher größte in Deutschland, heißt es. Auch das Liefergebiet um die Stadt soll erweitert werden.

Online-Supermarkt Picnic Nummer vier entsteht in Mühlheim an der Ruhr

Das Gebäude wird auf dem Gelände des Immobilienentwicklers Aurelis Real Estate gebaut. „Von hier werden wir täglich viele tausende Haushalte in der Rhein-Ruhr Region mit frischen Lebensmitteln versorgen”, sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam. Bisher werden alle Bestellungen für über 45 Städte in NRW an den Standorten Herne, Viersen und Langenfeld gepackt.

Auf längere Sicht sollen in Mühlheim an der Ruhr 400 bis 500 neue Vollzeitarbeitsplätze entstehen. Neben Runnern und Shoppern werde weiteres Führungs- und Fachpersonal für die gesamte Logistik gesucht, unter anderem Operations Manager, Supply Chain Manager, Supervisor und Hausmeister.

Zum Foto: (v.l.n.r.) Frederic Knaudt (Mitgründer von Picnic Deutschland), Pim van Kampen (FC-Leiter Mülheim an der Ruhr), Simon Grabner (Picnic-Runner), Marc Buchholz (Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr), Michael Buchholz (Leiter der Region West bei Aurelis Real Estate GmbH) und Jessica Evers (Mitarbeiterin bei Aurelis Real Estate GmbH) bei der Übergabe des offiziellen Bauantrags an die Stadt Mühlheim.