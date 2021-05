Angesichts sinkender Corona-Inzidenzen und einer wachsenden Zahl an Geimpften fordert der Handelsverband Deutschland (HDE) die Politik auf, einen bundesweit einheitlichen Plan zur Wiedereröffnung aller Geschäfte vorzulegen. Nur so könne das Verschwinden von bis zu 120.000 Geschäfte durch die Corona-Krise gestoppt werden, so HDE-Chef Stefan Genth (Foto).

Eine HDE-Umfrage hatte in der Kalenderwoche 16 deutlich gemacht, wie groß die wirtschaftliche Not bei

vielen Händlern mittlerweile ist. Demnach sehen sich zwei Drittel der

Bekleidungshändler in Existenzgefahr und rechnen für dieses Jahr

damit, Insolvenz anmelden zu müssen.

Aus Sicht des Verbandes gibt es auch mit Blick auf die laut Robert Koch

Institut und TU Berlin niedrige Infektionsgefahr beim Einkauf

keinen Grund mehr für weitere Einschränkungen oder

Schließungen im Einzelhandel. „Immer mehr Menschen sind geimpft, die Inzidenzen sinken vielerorts

unter 100. Das sind gute Nachrichten für uns alle. Jetzt muss die Politik

den nächsten Schritt machen und den Einzelhandel wieder komplett

öffnen“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Genth.

In Gebieten mit Inzidenzen unter 100 müsse zudem die Testpflicht vor dem Einkauf

entfallen. Gleichzeitig sollten die Maskenpflicht und die bewährten

Hygienekonzepte der Händler weiter gelten. Wissenschaftliche

Erkenntnisse unter anderem des Robert Koch Instituts hatten gezeigt,

dass das Infektionsrisiko beim Einkauf mit Hygienekonzept gering ist.

Gleichzeitig warnt der Verband erneut vor den hohen gesellschaftlichen und finanziellen Kosten, wenn

viele Einzelhändler ihren Beruf nicht wie gewohnt ausüben

können. Das hinterlasse auch in Städten, Gemeinden und Kommunen tiefe Spuren. Die

Gewerbesteuereinnahmen werden teilweise massiv einbrechen, bis zu 1.000 Jobs könnten verloren gehen, erläutert Genth weiter. „Der Einkauf ist für die meisten Menschen der wichtigste Grund für einen Besuch in der Innenstadt. Wenn der Handel coronabedingt schwächelt, taumeln ganze

Stadtzentren. Das reißt auch andere Branchen wie die Gastronomie oder den Tourismus noch tiefer in den Abgrund“, so Genth.



Eine aktuelle HDE-Umfrage unter 1.000 Händlern zeigt zudem die

gesellschaftlichen und sozialen Folgen, wenn der Einzelhandel in der

Fläche in Probleme gerät. Demnach engagieren sich die Händler in

Deutschland mit einer Milliarde Euro pro Jahr für das Gemeinwohl.

Schwerpunkte liegen hier unter anderem im ehrenamtlichen

Engagement bei Vereinen, der Unterstützung von Festen und

Veranstaltungen oder dem Sponsoring von örtlichen Sportvereinen.

Genth: „Es steht viel auf dem Spiel. Der Handel muss wieder arbeiten

dürfen. Die Unternehmen wollen wieder für ihre Kunden da sein. Und die

Kunden wollen wieder bummeln und einkaufen. Beides ist beim Shoppen

mit Hygienekonzept mit der weiteren Eindämmung der Corona-

Pandemie vereinbar.“