Der Discounter bietet nun über das Jahr verteilt mehr als 450 Produkte in Bio-Qualität als Standard-, Saison- oder Aktionsartikel aus nahezu allen Warenbereichen an. Das sind rund 100 Produkte mehr als noch in 2019.

Eier, Möhren, Zitronen, Rinderhackfleisch und Vollmilch in Bio-Qualität sind besonders gefragt. „Unser Ziel ist es, nachhaltige Produkte für all unsere Kunden zugänglich zu machen. Der Ausbau unseres Bio-Sortiments ist ein essenzieller Bestandteil unseres Vorhabens, das wir auch in Zukunft stetig weiterverfolgen werden“, so Erik Döbele, Managing Director Buying & Services bei Aldi Süd.

2004 hat Aldi Süd mit Eiern das erste Produkt in Bio-Qualität angeboten. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen vor allem in den Warenbereichen Babynahrung, Backwaren und Frischfleisch viele weitere Bio-Produkte ins Sortiment aufgenommen.