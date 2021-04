Die Migros-Verwaltung hat Isabelle Zimmermann zur neuen Leiterin des Departements Finanzen gewählt. Als Mitglied der Generaldirektion wird sie Anfang 2022 die Nachfolge von Jörg Zulauf antreten, der nach mehr als 21 Jahren als Chief Financial Officer der Migros-Gruppe in Pension geht.

Zimmermann arbeitet seit 2004 in verschiedensten Finanzfunktionen bei der international tätigen Hilti-Gruppe im liechtensteinischen Schaan, derzeit als Head of Corporate Audit and Risk Management. Zuvor war sie von 2013 bis 2019 CFO von Hilti Deutschland und der Region Zentraleuropa. Sie verfügt über Abschlüsse unter anderem in Wirtschaftspädagogik (Mag.rer.soc.oec.) der Universität Innsbruck sowie als eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüferin an der Treuhandkammer Bern.