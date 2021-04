Mit der neuen veganen Produktlinie Vehappy will Edeka nach eigenen Angaben sowohl Flexitarier als auch Vegetarier und Veganer ansprechen: „Mit knalligen Verpackungen und pflanzlichem Inhalt richtet sich die Produktlinie an all jene, die Neues ausprobieren möchten, die Wert auf nachhaltige und klimaneutrale Produkte legen, denen vegane Ernährung Spaß macht und kein Verzicht bedeutet“, heißt es aus Hamburg. Zur Einführung gibt es insgesamt sieben pflanzenbasierte Milchalternativen: Haferdrink ungesüßt und Barista, Sojadrink Classic, Mandeldrink ungesüßt sowie „Gurts“, vegane Joghurts auf Sojabasis in den Sorten Natur, Vanille und Heidelbeere. Erweitert wird das Sortiment zeitnah um vegane Burger Patties, Bratwurst und Hack. Bei allen Vehappy-Produkten werde insbesondere auf die Herkunft, den Inhalt und den Geschmack geachtet. Hafer, Soja und Mandeln für die Produkte kämen aus Europa, seien rein pflanzlich und schonend verarbeitet, „ohne Chemie, ohne Zusätze“, wie Edeka betont. Die neue Range wird aufmerksamkeitsstark am PoS beworben sowie in den sozialen Medien.