Picnic Liefergebiet vergrößert sich weiter

Nachdem Online-Supermarkt Picnic die Erweiterung seines Liefergebiets auf Leverkusen angekündigt hatte, geht es in Düsseldorf mit Hochdruck weiter. Ab nächster Woche können vom Picnic-Hub in Düsseldorf weitere 31.000 Haushalte in den Stadtteilen Düsseldorf-Bilk, Düsseldorf-Stadtmitte und Düsseldorf-Unterbilk erreicht werden.