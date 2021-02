Edeka Nord: Neuer Partner der DeutschlandCard

Anzeige

Programmteilnehmer können künftig auch in mehr als 400 teilnehmenden Edeka-Märkten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Teilen von Niedersachsen und Brandenburg die DeutschlandCard einsetzen. Pro zwei Euro Einkaufswert bekommen sie einen Punkt gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können später bei allen teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an wohltätige Organisationen gespendet werden.

„Die DeutschlandCard verfügt über eine große und aktive Teilnehmerbasis. Teilnehmende Händler können weitere attraktive Anreize für Neukunden setzen und gleichzeitig die Bindung bei Bestandskunden langfristig stärken“, erklärt Stefan Giese, Geschäftsführer Edeka Nord.