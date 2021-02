Metro: Positives Fazit für ein besonderes Jahr

Anzeige

„2020 war ein besonderes Jahr. Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir sehr schnell unser gesamtes Tun darauf ausgerichtet, unsere Kunden in der Gastronomie und im Handel durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten und ihnen zu helfen“, sagte Christian Baier. „So konnten wir Marktanteile gewinnen, uns zügig von den Folgen der 1. Lockdown-Welle erholen und unsere Kundenbeziehungen auf ein neues Niveau heben. Wir rechnen nach dem 2. Lockdown mit einer baldigen und substanziellen Erholung unserer Gastronomiekunden. Dabei haben wir bereits heute die Weichen für die neue Wachstumsphase gestellt und schauen optimistisch in die Zukunft – mit einem fokussierten und innovativen Großhandelsprofil“, ergänzte Co-Vorsitzender und COO Rafael Gasset, der gemeinsam mit Christian Baier die Fragen der Aktionäre an den Vorstand während der Hauptversammlung beantwortete. Im Nachgang zur Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Jürgen Steinemann zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wiedergewählt.