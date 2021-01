Lidl und Kaufland: Neue App zum Laden von E-Fahrzeugen

Anzeige

Über eine interaktive Karte werden alle Ladesäulen und deren Verfügbarkeit angezeigt. Dabei ist es möglich, nach Ladesäulen bestimmter Leistungsklassen zu filtern. Die App werde zunächst in Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sowie in Teilen Baden-Württembergs, Niedersachsens und Thüringens benötigt, um den Ladevorgang zu starten, teilen die Unternehmen der Schwarz Gruppe heute mit.

Dazu müssen die Nutzer lediglich den an der Säule angebrachten QR-Code mit dem Smartphone scannen. Es genügt eine einmalige Registrierung. Erhältlich ist die App im Google Play Store und Apple App Store.

Lidl ermöglicht seinen Kunden derzeit an über 320 Filialen in Deutschland, Fahrzeuge während der Öffnungszeiten eine Stunde lang kostenlos zu laden. Kaufland-Kunden können dies an rund zwanzig Prozent der Märkte in Deutschland. Beide Handelsketten haben eine Service-Hotline eingerichtet. Unter den Telefonnummern 07063/93 33 333 (Lidl) und 07132/94 1333 (Kaufland) können Kunden Störungen melden und Fragen zum Thema stellen.