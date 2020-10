HDE-Konsumbarometer: Verbraucher bleiben abwartend

Anzeige

Aktuell würden die Verbraucher mit verschiedenen Trends konfrontiert, die in unterschiedliche Richtungen wiesen, so der HDE: Auf der einen Seite nehme das Infektionsgeschehen wieder deutlich zu, und es gebe immer wieder regionale Eindämmungsmaßnahmen. Zugleich entwickele sich auf der anderen Seite der wirtschaftliche Ausblick in den aktualisierten Konjunkturprognosen ein Stück weit optimistischer als noch im Sommer.

Die aktuell steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland haben bislang keinen wesentlichen Einfluss auf die Erholung der Verbraucherstimmung. Auch im Oktober setzt sich der positive Trend weiter fort. Das zeigt das auch in diesem Monat steigende HDE-Konsumbarometer. Maßgeblicher Treiber dafür sind optimistischere Erwartungen der Verbraucher an die Gesamt-Konjunktur.

Die Erholung bei den Einkommenserwartungen dagegen gerät ins Stocken. „Die Verbraucher sehen offenbar keinen Automatismus zwischen der gesamtwirtschaftlichen Erholung und einer weiteren Verbesserung der eigenen finanziellen Lage“, heißt es beim HDE. Viele scheinen nach wie vor in Sorge um den eigenen Arbeitsplatz zu sein. Im Vergleich zur Entwicklung in den vergangenen Monaten sind Anschaffungs- und Sparneigung im Oktober nahezu unverändert. Dementsprechend sind in den kommenden Monaten beim Konsum keine größeren Ausschläge nach oben oder unten zu erwarten.