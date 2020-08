Konsumverhalten: Verpufft die Steuersenkung?

Was bringt die Mehrwertsteuersteuersenkung für den Handel in Deutschland? Wirtschaftsforscher sind sich nicht einig. Die Steuersenkung werde dem privaten Konsum und der Konjunktur in Deutschland nur einen relativ überschaubaren Impuls geben, betonte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie.