Spar Österreich: Rekordbilanz 2019

Anzeige

Alle drei Geschäftsfelder der Spar Holding AG – Lebensmittelhandel, Sportfachhandel und der Bereich Shopping-Center – verzeichneten 2019 demnach eine positive Entwicklung: An insgesamt 3.207 Standorten in Österreich und in sieben Nachbarländern erzielte die SPAR-Gruppe einen Bruttoverkaufsumsatz von 15,72 Milliarden Euro (+4,7 Prozent zum Vorjahr). Im Geschäftsjahr 2019 wurden rund 680 Millionen Euro investiert. Für das laufende Geschäftsjahr sind Investitionen in ähnlicher Größenordnung geplant.

Im Heimatmarkt Österreich wuchs Spar 2019 um +4,7 Prozent und somit mehr als doppelt so stark wie die gesamte Lebensmittelhandels-Branche. Hier proklamiert Spar für sich das zehnte Jahr in Folge als Wachstumsführer im Bereich der Super- und Hypermärkte. Der Marktanteil stieg von 32,1 Prozent (2018) auf 32,8 Prozent (2019). 2020 wächst Spar erneut über dem Branchendurchschnitt und liegt – gesehen über die ersten fünf Monate des Jahres – bei einem Marktanteil von 33,9 Prozent, damit ist man in diesem Zeitraum erstmals Marktführer in der Geschichte des österreichischen Lebensmittelhandels.

Auch im Bereich Shopping-Center ist die Spar-Gruppe führend: In Österreich und Slowenien ist die SES Spar European Shopping Centers Marktführer bei großflächigen Einkaufszentren. Die insgesamt 29 Shopping-Center erzielten 2019 einen Händler-Brutto-Jahresumsatz von 2,83 Milliarden Euro, gleich einem Plus von 2,5 Prozent.