EHI Handelsdaten: Lebensmittelhandel: Stabiles Wachstum

Im laufenden Jahr konnten die Lebensmittelgeschäfte Corona-bedingt ihre Marktanteile sogar noch weiter ausbauen und unterstreichen damit ihre große Bedeutung für die deutsche Handelsbranche und ihre Kundschaft.

Mit 166 Milliarden Euro ging 2019 etwa ein Drittel des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Deutschland (543,6 Milliarden Euro) auf das Konto der Lebensmittelgeschäfte. Damit haben die Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel 3,9 Milliarden Euro bzw. 2,4 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Das stärkste Wachstum erzielten die Supermärkte mit plus 5,1 Prozent und die großen Supermärkte mit plus 4,9 Prozent. Nur leicht angestiegen (plus 0,8 Prozent) sind die Umsätze der Discounter.

Die positive Entwicklung der Branche hat sich auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres bestätigt. „Während die Außer-Haus-Gastronomie in der Lockdown-Phase schließen musste, hat der Lebensmitteleinzelhandel die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aufrechterhalten. Dabei konnten die Lebensmittelgeschäfte in den ersten Monaten dieses Jahres sogar weitere Umsatzzuwächse erreichen,“ erklärt EHI-Handelsexperte Marco Atzberger. Im 1. Quartal 2020 setzten die Lebensmittelgeschäfte in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt real 6,9 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum.

Im Ranking der größten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland hat Edeka mit einem Nettoumsatz von 37,6 Milliarden Euro in 2019 die Nase vorn. Rewe folgt auf Platz 2 mit einem Nettoumsatz von rund 24,7 Milliarden Euro. Platz 3 sichert sich Lidl mit 20,1 Milliarden Euro (netto). Aldi Süd schließt sich mit 15,8 Milliarden Euro (netto) auf Platz 4 an. Netto Marken-Discount hat 2019 einen Nettoumsatz von 13,5 Milliarden Euro und somit Platz 5 im Ranking der größten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland erreicht.