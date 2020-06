Anzeige

Der Discounter möchte so sein soziales Engagement langfristig sichtbar machen. Aldi Süd bietet regelmäßig Produktaktionen an, deren Kaufpreis zu einem Teil an soziale oder ökologische Projekte geht. Produkte, die einem sozialen oder ökologischem Zweck zu Gute kommen, erkennen Aldi-Süd-Kunden zukünftig an dem Logo „Spenden-Produkt“.