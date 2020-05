Edeka kooperiert mit Burda: Besser essen

Burda startet gemeinsam mit Edeka die Initiative „Eatbetter“. Kern ist die Idee, jedem Menschen in Deutschland einen einfachen Zugang zu einer gesunden, bewussten und ausgewogenen Ernährung zu ermöglichen.

Anzeige

Morgen geht die Plattform eatbetter.de (Foto) an den Start. Sie bietet „Orientierung im Ernährungs-Dschungel“, ohne erhobenen Zeigefinger oder Ideologie. Die Empfehlungen basieren unter anderem auf den Richtlinie der DGE Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Alle Rezepte orientieren sich an den Vorgaben: frische Produkte, regional, saisonal, bevorzugt in Bio-Qualität.

Aktionen auf Verkaufsflächen der Edeka starten Corona-bedingt erst im zweiten Halbjahr. Ab sofort binden die Edekaner die Kampagne in ihre Kommunikationsmaßnahmen ein, etwa in Kundenmagazine oder Handzettel.