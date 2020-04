Kaufland: Milch mit Hinweis

Kaufland beteiligt sich an der Kampagne des Unternehmens „Too Good To Go“: Ab sofort wird das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf der Frischmilch der Kaufland-Eigenmarke K-Classic mit dem Hinweis „Oft länger gut“ ergänzt.

So sollen die Verbraucher dazu animiert werden, ihre eigenen Sinne zur Beurteilung der Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verwenden. „Viele Lebensmittel sind über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar und werden dennoch entsorgt. Deshalb sollte jeder von uns nicht nur auf das MHD schauen, sondern den eigenen Sinnen trauen und sich fragen, ob das jeweilige Lebensmittel noch gut aussieht, riecht und schmeckt“, sagt Lavinia Kochanski, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland. In Deutschland werden jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Über 60 Prozent davon entstehen in Privathaushalten. Kaufland startet die Kampagne mit Frischmilch der Eigenmarke K-Classic (1,5 Prozent und 3,5 Prozent). Zu Ostern wird die Milch in den Regalen von rund 240 Kaufland-Filialen in Bayern und Baden-Württemberg zu finden sein. Die restlichen Filialen werden in den kommenden Monaten und bis zum Jahresende sukzessive umgestellt.