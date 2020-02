Tesla: E-Lkw sollen auch am Sonntag fahren

Anzeige

In der vergangenen Woche soll sich eine Tesla-Delegation in Berlin mit Steffen Bilger, dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium (BMVI), in Berlin getroffen haben. Unter anderem soll es darum gegangen sein, dass zukünftig E-Lkw vom Sonntagsfahrverbot befreit werden. Nach Informationen von Business Insider hat das Bundesverkehrsministerium Tesla zugesagt, das weitreichende Anliegen zu prüfen. Tesla äußerte sich nicht zu seiner Strategie, berichtet das Wirtschaftsmagazin weiter. Allerdings bemühe sich das Unternehmen dem Vernehmen nach auch in anderen europäischen Ländern um eine Ausnahmeregelung von temporären Fahrverboten für schwere Lkw. An Sonn- und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen nicht fahren. Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt nur für die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Gütern. Das bedeutet: Hat der Lkw ein zulässigen Gesamtgewicht unter 7,5 Tonnen, dann fällt er gar nicht erst nicht unter das Sonn- und Feiertagsfahrverbot. Das Verbot gilt nicht für den Transport frischer Lebensmittel wie Milch, Fleisch, Fisch und leicht verderblicher Ware, wie Obst und Gemüse.