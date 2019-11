Galeria Karstadt Kaufhof: Fanderl bleibt an der Spitze

Der Chef des Warenhauskonzerns Galeria-Karstadt-Kaufhof, Stephan Fanderl, soll auch in den kommenden Jahren an der Spitze des vor knapp einem Jahr fusionierten Unternehmens stehen. Der Aufsichtsrat stimmte einer „mehrjährigen Verlängerung“ der Mandate der Geschäftsführer zu. Neu in die Geschäftsführung berufen wurde der bisherige Finanzchef von Galeria Kaufhof, Guido Mager.