Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen: 250 Millionen Euro für neues Verteilzentrum

Die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen investiert am Standort Marktredwitz rund 250 Millionen Euro in ein neues Verteilzentrum. Durch die Integration von Regional- und Zentrallager-Funktionen werde sich die Anzahl der auszuliefernden Artikel von 13.000 auf etwa 28.000 Artikel erhöhen, heißt es in einer Pressemeldung.