Picnic: Picnic im Pott gelandet

In wenigen Wochen eröffnet Picnic seinen ersten Hub in Bochum und bietet damit, so die Eigensicht, als erstes Unternehmen den Verbrauchern im Ruhrgebiet die Möglichkeit, Lebensmittel online und ohne Liefergebühr einzukaufen. Aktuell sondiert Picnic einen Standort für ein zweites Kühllager, um bald weitere Städte im Revier beliefern zu können. Speziell für Picnic-Kunden in Bochum erweitert das Unternehmen sein Sortiment um Produkte wie Fiege Bier und Pott.Curry Sauce. Basierend auf den Rückmeldungen der Kunden wird Picnic das Angebot noch weiter an die regionalen Vorlieben anpassen.