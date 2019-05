Für Sie: Umsatzrekord

Nach Zeiten des Umbruchs konnte die FÜR SIE Handelsgenossenschaft in 2018 einen Rekordumsatz erzielen. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Rewe, Jan Kunath (Foto), sowie Kai Mattfeld, Geschäftsführer der Peter Mattfeld & Sohn GmbH.

Der Umsatz der Gruppe lag im Jahr 2018 bei 2,39 Milliarden Euro netto und damit um 121 Mio Euro oder 5,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Jahresüberschuss vor Steuern aller Konzerngesellschaften lag bei 2 Millionen Euro und damit rund 1,08 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Dieser Rückgang war einer Rückstellungsauflösung für den Getränkering geschuldet, die in 2017 erfolgte. Operativ zeigten die Konzerngesellschaften ein Ergebnis auf Höhe des Vorjahres.

Die Zusammenarbeit mit der Rewe Group konnte weiter ausgebaut werden. Neben der breiten Öffnung der Regionalläger für die Für-Sie-Mitglieder, können die Genossen künftig auch vom Investitionsgütereinkauf der Rewe profitieren. Zusätzlich wurde eine Reihe neuer Projekte angestoßen: 2018 wurden die Weichen für die Übernahme des Vermarktungseinkaufs für den Großverbraucherbereich gestellt.

Daneben wurde die Getränkevermarktung Kompakt gegründet, die sich um Vermarktungsleistungen für B&C-Märkte kümmern wird. Über die ebenfalls neugegründete Für Sie Direkt GmbH soll künftig in Teilen das Großhandelsgeschäft in vereinfachter Form abgewickelt werden. Zusätzlich plant die FÜFür Sie, den Mitgliedern der GVG die Teilnahme an dem erfolgreichen Kundenbindungsprogramm Payback zu ermöglichen.

„Die Neuorientierung der vergangenen Jahre ist jetzt zu unserem Tagesgeschäft geworden. Wir freuen uns, unser Leistungsportfolio für unsere Mitglieder über eine Vielzahl von neuen Projekten und Aufgaben weiter ausbauen zu können“ berichtet Dr. Martin Küssner, Vorstandssprecher der Für Sie, dessen Vertrag bereits im Herbst 2018 vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert worden war.

„Wir sind dankbar, dass Herr Mattfeld sich als langjähriges Mitglied der FÜR SIE jetzt auch in unserem Aufsichtsrat engagiert. Ebenso freuen wir uns sehr, dass Herr Kunath mit seinen wertvollen Erfahrungen als renommierter Vertreter der REWE-Group unsere Arbeit im Aufsichtsrat bereichern wird“, so Herr Satter, Aufsichtsratsvorsitzender der FÜR SIE.Unter dem Dach der FÜR SIE haben sich 189 Mitgliedsunternehmen aus den unterschiedlichen Sparten des deutschen Handels zusammengeschlossen. Gemeinsam erzielen sie wichtige Wettbewerbsvorteile, ohne ihre unternehmerische Selbständigkeit aufzugeben. Neben der Übernahme von Delkredere und Zentralregulierung bietet die FÜR SIE ihren Mitgliedern Zugriff auf das Sortiment von 4.300 Vertragslieferanten sowie zahlreiche Dienstleistungen aus den Bereichen Logistik, IT und Marketing.