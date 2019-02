Anzeige

Die Produktion der dort hergestellten Fleischwaren – hauptsächlich Handelsmarken – soll vollständig nach Versmold verlegt werden. Diese Entscheidung sei vor dem Hintergrund der Auslastungssituation an den Standorten und den verschärften Wettbewerbsbedingungen in der Wurstbranche gefallen, hieß es. Die fast 90 Mitarbeiter aus dem Werk in Friesoythe könnten jetzt in Versmold unterkommen.