Fleischbranche The Family Butchers schließt Werk in Vörden

Der Wurstkonsum der Verbraucher sinkt weiter. Dagegen steigen die Preise für Herstellung und Rohstoffe. Aus diesem Grund hat sich The Family Butchers dazu entschieden, Produktionskapazitäten zu reduzieren. Hierfür wird der Produktionsstandort in Vörden mit einer jährlichen Kapazität von 22 Kilotonnen bis 2025 geschlossen. Für die betroffenen Arbeitnehmer wird in den nächsten Wochen laut The Family Butchers ein fairer Interessensausgleich mit dem Betriebsrat vereinbart.

Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben und den Transformationsprozess des Unternehmens weiter voranzutreiben, unterstützt nun Dr. Georg Hürth als Transformationsmanager die Geschäftsführung mit Roland Verdev und Thomas Winnemöller als Chief Transformation Officer und Sprecher der Geschäftsführung. Erste große Schritte der Anpassung an die Marktgegebenheiten sind bereits durch die Gründung der InFamily Foods und den Unternehmen The Plantly Butchers und The Cultivated B geschehen. So können die übrigen 2.300 Arbeitsplätze in Zukunft gesichert werden. „Die Transformation bei The Family Butchers ist zwar ein schwieriger, aber notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch in Zukunft eine starke Säule der Holding bleibt“, so die Gesellschafter Dr. Wolfgang Kühnl und Hans-Ewald Reinert.