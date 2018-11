Fusion Karstadt / Kaufhof:Essen oder Köln?

12.11.2018 Lebensmittel Praxis

Das Bundeskartellamt hat der Fusion von Karstadt und Kaufhof zwar grünes Licht gegeben, doch jetzt müssen die kritischen Details geklärt werden, wie das Handelsblatt meldet. Offen ist unter anderem die Frage, wo das künftige Hauptquartier sein wird: am Kaufhof-Sitz in Köln oder der Karstadt-Zentrale in Essen.

Anzeige

Bis Ende November soll, so das Handelsbaltt, das „Closing“ stattgefunden haben, also die Klärung aller offenen Fragen wie der nach dem endgültigen Kaufpreis, nach steuerrechtlichen Auswirkungen sowie nach möglichen Kündigungen bei den dann 32.000 Mitarbeitern. Branchenexperten sprechen von 3.000 Stellen, die abgebaut werden könnten.