Lidl Niederlande:Will bis 2022 Zigaretten auslisten

Lidl will spätestens ab 2022 in den Niederlanden keine Zigaretten und Tabakwaren mehr verkaufen. Die Discountkette begründet den Schritt damit, dass die Verkaufszahlen für Zigaretten in den vergangenen Jahren zurückgegangen und die Verkäufe nicht mehr rentabel seien.

Nach Angaben des Unternehmens sind bereits im vergangenen Jahr verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, um den Verkauf von Zigaretten zu unterbinden. So seien in den niederländischen Lidl-Filialen Zigaretten „außer Sichtweite“ platziert worden.

„Der Trend in den Niederlanden geht eindeutig in Richtung Rauchfreiheit. Das macht sich auch an der Kasse bemerkbar. Dieser Entwicklung wollen wir nicht entgegenwirken. Deshalb ist es für uns ein logischer Schritt, den Verkauf von Zigaretten jetzt auslaufen zu lassen“, sagte eine Sprecherin von Lidl Niederlande.