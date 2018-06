Real:Optimiert Eigenmarken-Rezepturen

01.06.2018 Lebensmittel Praxis

Dem Trend zur Reduktion von Zucker, Salz und Fett ist auch Real gefolgt. Das Unternehmen hat in 150 Artikeln der Eigenmarken Tip, Real Quality und Real Bio sowie in eigenen Eigenproduktionen die Rezepturen angepasst.

Nach Unternehmensangaben wurde in vielen dieser Produkte eine Reduktion von Zucker, Salz oder Fett um mehr als 20 Prozent erreicht. Zu den optimierten Lebensmitteln gehören unter anderem Nährmittel, Molkereiprodukte und frisch im Markt produzierte Artikel wie Feinkostsalate oder Frischkäsezubereitungen. Bereits 2015 hatten sich die Mönchengladbacher vorgenommen, den Anteil dieser Zutaten in ihren Produkten deutlich zu verringern. Ziel sei es, die Real-Marken „auch weiterhin an die aktuellsten ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen“ anzupassen und sie sukzessive weiter zu verbessern, erklärte Real-CEO Patrick Müller-Sarmiento.