Handel:Guter April

30.05.2018 Lebensmittel Praxis

Der Einzelhandel in Deutschland ist im April weiter gewachsen. Die Händler setzten preisbereinigt 1,2 Prozent mehr um als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet. Nominal hatten sie sogar 2,8 Prozent mehr in den Kassen.

Zu diesem Ergebnis beigetragen hat nach Angaben der Statistiker auch ein zusätzlicher Verkaufstag im Vergleich zum April 2017. Da das Ostergeschäft in diesem Jahr bereits im März abgewickelt wurde, fielen die Umsätze mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren preisbereinigt um 4,7 Prozent. Die Umsätze mit Textilien (+ 10,6 Prozent) und allgemein im Internet- und Versandhandel (+ 10,4 Prozent) zogen hingegen deutlich an.