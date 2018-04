Edeka Nord:Neue Leitung beim Einkauf

06.04.2018 Lebensmittel Praxis

David Ott (32) wird ab 1. Juni 2018 als Geschäftsbereichsleiter Einkauf bei der Edeka Handelsgesellschaft Nord antreten. Er ist der Nachfolger von Stefan Giese, der im November 2017 zum Geschäftsführer der Regionalgesellschaft berufen wurde. Giese ist überzeugt, dass mit der Neubesetzung weitere starke Impulse im Warengeschäft und für den SEH gesetzt werden können.

Ott trat am 1. August 2003 in den Edeka Unternehmensverbund ein und war nach seiner Ausbildung und Studium bei der Edeka Südwest in verschiedenen Positionen – Schwerpunkt Einkauf – tätig. Ab 2013 erfolgte der Wechsel zur Zentrale in Hamburg. Zunächst war David Ott als Einkäufer Marke im Geschäftsbereich Trockensortiment beschäftigt. Ab 2014 bis heute verantwortete er als Warenbereichsleiter verschiedene Produktlinien im Frischesegment.