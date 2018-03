Amazon Locker:Auch an OMV Stationen

06.03.2018 Lebensmittel Praxis

Die OMV erweitert ihr umfassendes Service-Angebot mit der Einführung von Abholstationen für Amazon-Pakete, den sogenannten Amazon Locker an ihren Tankstellen in Deutschland. An ausgewählten Stationen, zunächst im Großraum München, sollen OMV Kunden ab sofort von dem neuen 24/7 Dienst profitieren.

Anzeige

Amazon Locker sind Selbstbedienungsstationen, an die Konsumenten ihre Bestellungen liefern lassen können. Das Angebot gilt sowohl für den normalen Versand, als auch für Amazon Prime Kunden. Sobald die Sendung im Amazon Locker an der gewünschten OMV Tankstelle deponiert wurde, sendet der Versandhändler dem Empfänger eine E-Mail mit einem individuellen Abholcode zu.

Die Abholstationen befinden sich außerhalb des Tankstellengebäudes und sind 24 Stunden zugänglich. Amazon Locker passe perfekt in die Strategie des One-Stop-Shoppings, erklärt Robert Böhmisch, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts Deutschland. An vier OMV Standorten sind die Paketstationen bereits im Testbetrieb.