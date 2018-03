Alnatura Express:Basis-Sortiment nicht nur für Reisende

06.03.2018 Lebensmittel Praxis

Im April eröffnet der Bio-Lebensmittelhändler und Großhändler Alnatura in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs sein neues Express-Konzept. Das bestätigte das Unternehmen nun offiziell. Am 19. April soll das Format an den Start gehen. Bisher wurde dort schon ein Pop-up-Store betrieben.

Alnatura Express ziele auf die Versorgung an Hochfrequenzstandorten wie Bahnhöfen und Pendlerstationen ab. Entsprechend werden dort in erster Linie Reiseproviant und auch das Basis-Sortiment angeboten. Die Ladenflächen sind des Express-Formats sind kleiner. Der erste neue Markt in Leipzig wird auf einer Fläche von rund 390 Quadratmetern entstehen. Alnatura Express hat erweiterte Öffnungszeiten und verkauft zum Beispiel auch an Sonntagen zur Versorgung der Reisenden.

Bislang sind laut Alnatura keine weiteren Express-Standorte in der Planung aber man sei natürlich offen dafür.