Ikea:Ruft Schaumkonfekt zurück

23.02.2018 Lebensmittel Praxis

Ikea ruft nach eigenen Angaben vorsorglich das Schaumkonfekt „Godis Paskkyckling“ zurück. Betroffen sind demnach alle 100-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 23. Oktober 2018 und dem 26. Januar 2019. In diesem Zeitraum seien Mäuse in die Produktionseinheit eingedrungen, so dass eine Kontamination nicht auszuschließen sei.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Rückseite der Verpackung, heißt es weiter. Kunden werden gebeten das Produkt gegen Erstattung des vollen Kaufpreises beim nächsten Ikea Einrichtungshaus zurück zu geben. Ein Kassenbon müsse nicht vorgelegt werden.