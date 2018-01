Iceland:Absage an Plastikverpackung

18.01.2018 Lebensmittel Praxis

Die britische Supermarktkette Iceland, nach eigenen Angaben Marktführer bei gefrorenen Lebensmitteln in Großbritannien, teilte mit, dass sie in den nächsten fünf Jahren alle Plastikverpackungen von Produkten ihrer Eigenmarke durch recycelbare Materialien wie Papier und Zellstoff ersetzen will.

„Es gibt keine Entschuldigung mehr für übermäßige Verpackungen, die unnötigen Müll produzieren und unserer Umwelt schaden“, sagte Richard Walker, Managing Director bei Iceland, in einer Pressemitteilung. Eine Umfrage hatte ergeben, dass 80 Prozent der Kund einen plastikfreien Supermarkt bevorzugen würden.