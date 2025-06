Develey beendet die Produktion von Löwensenf in Düsseldorf bis zum Jahresende. Der Senf-Hersteller hat sich mit dem Betriebsrat auf einen Sozialplan geeinigt.. Der traditionelle Senfladen in der Düsseldorfer Altstadt bleibt bestehen.

Standortverlagerung Löwensenf-Produktion in Düsseldorf läuft Ende 2025 aus

Develey produziert seinen Löwensenf künftig nicht mehr in Düsseldorf. Bildquelle: Develey

Der Senf-Hersteller Develey verlagert die Produktion von Löwensenf aus Düsseldorf an andere Standorte. Die Fertigung werde schrittweise bis zum Jahresende auslaufen, teilte das Unternehmen mit. Von der Schließung sind 48 Beschäftigte betroffen.

Develey hat sich mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Vereinbarung umfasst neben der Schließung der Produktion einen Maßnahmenplan zur Verlagerung sowie Abfindungsregelungen.

Die Marke Löwensenf soll nach Angaben von Develey bestehen bleiben. Das Unternehmen will den Senf an anderen Standorten der Gruppe mit unveränderter Rezeptur und Qualität herstellen. Die Jahresproduktion in Düsseldorf lag zuletzt bei 6.000 Tonnen Senf.

Traditionsstandort seit 1965

Die Löwensenf-Fabrik am heutigen Standort direkt am Flughafen existiert seit 1965. Develey hatte Löwensenf im Jahr 2001 übernommen. Das Unternehmen begründete die Verlagerung unter anderem mit einer fehlenden Entwicklungsperspektive für den gemieteten Standort.

Ein Senfladen in der Düsseldorfer Altstadt soll bestehen bleiben. Die Marke wird also weiterhin in der Landeshauptstadt präsent sein.