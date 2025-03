Der Naturkosmetikhersteller Weleda modernisiert erstmals in seiner über 100-jährigen Geschichte seinen Markenauftritt umfassend. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben sein Logo, Corporate Design und die gesamte Markenidentität überarbeitet.

Weleda modernisiert Markenauftritt: Neues Design schrittweise auf Verpackungen übertragen. Bildquelle: Weleda AG

Der Naturkosmetikhersteller Weleda erneuert nach über 100 Jahren sein Logo und Corporate Design. Das Unternehmen behält die anthroposophisch inspirierte Schrifttypographie bei, führt aber den Zusatz „Swiss Natural Science" ein. Mit dem modernisierten Auftritt will Weleda verstärkt jüngere Zielgruppen im Premiumsegment ansprechen.

Neues Logo ab April auf allen Kanälen zu sehen

„Unser Markenauftritt ist jetzt moderner, klarer, eleganter - ohne seine Wurzeln und Bedeutung zu verlieren“, erläuterte Vorstandschefin Tina Müller die Veränderungen. Die Marketingchefin Susanne Schgaguler betonte, dass mit der neuen Unterzeile die Schweizer Wurzeln des Unternehmens und dessen langjährige Expertise in der Heilpflanzenforschung hervorgehoben werden sollen.

Die Umstellung auf das neue Design erfolgt schrittweise. Weleda will nach eigenen Angaben keine bestehenden Verpackungen vernichten. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten zunächst die Naturkosmetik-Linien und anschließend die Arzneimittel-Verpackungen mit dem neuen Design ausstatten. Die Hamburger Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group hat Weleda in einem zwölfmonatigen Prozess bei der Modernisierung begleitet.

„Eine starke Marke bleibt nur relevant, wenn sie mit der Zeit geht“, sagte Müller. Die Erneuerung des Markenauftritts steht nach Unternehmensangaben im Einklang mit der Strategie „Wachstum mit Verantwortung“. Das neue Logo wird ab April auf allen Kanälen wie Social Media, im Webshop und im stationären Handel zu sehen sein.